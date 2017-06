Naema Tahir: 'Verslaafd aan het internet'

Met zijn nieuwe gsm is hij niet verbonden met het internet. Hij wordt niet de hele dag afgeleid door de zoveelste whatsapp, of door een net binnenkomende e-mail, en hij heeft niet de neiging even te gaan googelen. Als hij wil mailen, surfen, skypen, online transacties doen, naar films kijken of het nieuws volgen, dan doet hij dat vanachter zijn computer. Niet vaker dan één of twee keer per dag. En alleen dan.

Even dacht ik: zal ik ook zo’n zen-toestel bestellen? Het past prima bij mijn wens mijn leven te vereenvoudigen, iets waar ik al twee jaar geleden mee ben begonnen. Maar wat dan met die ene opdracht die misschien zal binnenkomen en waar ik meteen op moet reageren? En wat met het laatste nieuws dat ik als eerste moet weten, zodat ik een puike column kan schrijven of een relevante mening kan geven, als de media mij ervoor benaderen?

Nee, ik móét verbonden zijn met het internet. En dus ben ik verbonden met het internet. De hele dag. Elke dag. En vele malen per dag klinkt er een ‘ping’, die een whatsapp aankondigt, een mailtje of een sms’je. En al kijk ik niet elke keer meteen, met mijn hoofd ben ik bij dat berichtje, dat ik in gedachten al openmaak. Ik fantaseer over de inhoud ervan en ben dus, hoe dan ook, uit mijn concentratie.