'Door het golf heb ik mijn jeugd gemist. Ik ben nooit uit geweest. Ik kan mijn vrienden van vroeger op één hand tellen'

Als hij in België is, betrekt Thomas Pieters (25) een etage in een oude zeilmakerij in de Antwerpse havenbuurt. Boven hem woont zijn zus en manager Lieselotte, en dáárboven zijn broer Pieter-Jan. Vriendin Eva studeert nog – rechten, ze wil de diplomatie in – maar binnenkort trekt ze in bij de beste golfer van België, en ooit van de hele wereld. Later deze week staat Pieters op de US Open, een major, één van de belangrijkste golftoernooien, en bijgevolg één van de hoogtepunten van het golfseizoen. Het wordt een thuiswedstrijd voor de ambitieuze Belg, die tot voor enkele jaren aan de universiteit van Illinois studeerde.

Thomas Pieters «Ik heb nog wekelijks contact met mijn Amerikaanse vrienden in Chicago. De US Open vindt plaats in Wisconsin, op twee uur rijden. Voor ik naar het toernooi ga, wil ik een paar dagen bij hen logeren.