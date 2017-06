De jukebox van de weg: de teloorgang van de tankstations, deel 2

'De tankstations van vijftig jaar geleden hadden nog karakter. Die van nu zien eruit als super markten met een parking'

Ik kom bij gewezen tankstations die de meest uiteenlopende bestemmingen hebben gekregen: bandencentrale, carwash, drankendiscount, dierenspeciaalzaak, banketbakkerij. Of zoals in Ardooie een zaak van belegde broodjes, meteen de broodjeszaak met de grootste en hoogste luifel van West-Vlaanderen. Zeer apart is Herselt in de Zuiderkempen waar het jarenzestigstation en de garage zijn omgekat tot kringloopcentrum. Een ijzeren trap leidt naar beneden, onder de vloer, naar de bakken met vinyl en naar foto’s van James Dean, Elvis Presley en Little Joe uit Bonanza. De brillantine van de jaren 50 en 60, nu bewaard in de smeerput van de vroegere garage.

Op de plaats van de werkbanken rusten nu handboeien, gieters, heiligenbeelden, karrenwielen, flipperkasten en blaasbalgen met een bronzen Rubens erop. De uitbater is al even singulier: Roger Putzeys is een outlaw, indianenvriend én PVDA-militant. Met Che Guevara en Geronimo broederlijk boven de primitieve cafétoog. En natuurlijk zegt één van de aanwezige drinkers dat hij eigenlijk ook aan het tánken is!

Niet overal wil men iets over het verleden kwijt. Nabij een rotonde in Hechtel is ook een station stijl jaren 60. De man die zwerfvuil raapt, wil op geen vragen antwoorden. ‘Ge moet naar niks meer vragen, meneer. Het gaat toch allemaal afgebroken worden, er komen appartementen in de plaats.’ Of het tankstation van hem was? ‘Van mijn ouders. En mijn ouders zijn dood.’ Hoofdstuk afgesloten.

Leopoldsburg heeft nog een ouderwets benzinestation onder een hoekhuis. Gele siertegels. Smalle betonpiste met roze coating. En zelfs de pompen zijn nog aanwezig. Op pomp nummer 2 plakt een A4-vel: ‘Heeft Iemand Deze Kater Gezien?’

Ook het Limburgse Heppen was ooit een benzine-epicentrum. Zegt een bewoner: ‘Wie in de jaren 70 in Heppen zonder benzine viel, was een loser, want hier waren zeven pompen op één kilometer. Zelfs Café De Lindeboom had een pomp.’ Het bijzonderste relict tref ik in de Dorpsstraat. Wat nu een carwash is, was ooit een benzinestation en daarvoor een kledingzaak. In de jaren 70 werd de winkel ‘uitgeboord’ tot tankstation. Het plafond werd de luifel, de winkelvloer de oprit. Een benzinestation op poten. Als een stenen tafel waar je onderdoor rijdt.

'Ze spreken van de gouden jaren 60, maar laat dat goud er maar af. Haast niemand kon zich een volle bak permitteren'

Het onverdroten zoeken naar die oude tankstations krijgt iets van een lichte bezetenheid. In élke bebouwde kom vermoed ik een ex-station. Het laat me niet meer los. Waarom eigenlijk? Ik heb pas op m’n 32ste leren rijden. M’n ouders hadden nooit een auto. Waar komt die hang vandaan?