'Wonder Woman'? Van prinses Leia tot The Bride: dit zijn de 10 moordgrieten van Tinseltown

'Weg met die cape en spandex, hier met die piercings en tattoos'

10 PRINSES LEIA

Films: ‘Star Wars’, ‘The Empire Strikes Back’, ‘Return of the Jedi’, ‘Rogue One’

Actrice: Carrie Fisher

Toen de allereerste ‘Star Wars’ in 1977 uitkwam, deden sommigen een beetje lacherig over de prinses. Dat krentenbroodjeskapsel! Dat als jurk gebezigde witte hoeslaken! Het hielp ook niet dat Carrie Fisher onthulde dat ze op bevel van George Lucas haar boezem voor elke opname met tape diende af te plakken: in de ruimte horen je borsten niet te schudden. De criticasters hadden blijkbaar niet gezien dat Leia zich al in die eerste episode ontpopt tot een fel dametje dat er zelfs niet voor terugdeinst Darth Vader de les te spellen (‘Darth Vader! Als de senaat hiervan hoort!’). En wanneer je haar in ‘Return of the Jedi’ in haar metalen slavinnenbikini Jabba The Hut ziet wurgen met de ketting waarmee hij haar zonet nog gevangenhield, weet je ’t wel: topmeid!

9 NIKITA

Film: ‘La Femme Nikita’

Actrice: Anne Parillaud

Wie van mening is dat Nikita een even hopeloze voornaam is als Kimberley, Kevin of Shelly, moet dringend kennismaken met het hoofdpersonage uit deze stijlvolle actieflick van Luc Besson. En bekijken hoe Nikita een man tot gort knalt en iets pijnlijks doet met een geslepen potlood. De rechtbank geeft haar de doodstraf, maar de overheid schenkt haar een nieuwe identiteit, leidt haar op tot superkiller en martial arts-vechtmachine, en knipt haar verwilderde kapsel bij tot een strakke coupe. Later volgden een Amerikaanse remake en een televisieserie, maar de originele Nikita blijft de enige echte.

8 SARAH CONNOR

Film: ‘The Terminator 2: Judgment Day’

Actrice: Linda Hamilton

Toegegeven: in de eerste ‘Terminator’ is ze nog een zenuwachtige serveerster die te laat komt op haar werk, de verkeerde schotels opdient, de glazen laat vallen en zich al gillend op sleeptouw laat nemen door een slecht geschoren machohunk die Kyle Reese heet: ‘Come with me if you want to live!’ In de sequel is Sarah Connor evenwel opengebloeid tot een zelfverzekerde, met een stalen blik voor zich uit kijkende superbabe die in het krachthonk druipend van het zweet aan de trekstang hangt, met een sigaret tussen de lippen haar wapenarsenaal staat te overschouwen, de machinegeweren laat blaffen en haar zoon John als een woeste leeuwin beschermt tegen de vloeibare T-1000. Ga met haar als je wilt leven!