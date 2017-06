Zevenmaal 007-weetjes over Roger Moore

1 Angst voor wapens

Roger Moore (1927 – 2017) was bang voor geweren. Die angst had hij overgehouden aan zijn legerdienst – hij was vlak na de Tweede Wereldoorlog gestationeerd geweest in Duitsland. Niet dat Moore vaak in actie moest komen: hij werkte bij de dienst die de troepen moest entertainen. Tijdens een oefening ontplofte er eens een pistool in zijn hand, waardoor hij een paar dagen doof bleef. Zijn hele verdere leven zou hij zenuwachtig worden in de buurt van wapens.

2 Lopen en liegen

Nog iets waar Moore tegenop zag: lopen. Hij vond dat hij er raar uitzag als hij aan het lopen was, en dus moest er voor alle scènes waarin James Bond liep een dubbelganger ingeschakeld worden. Trouwens, het antwoord van Moore op de vraag of hij zijn stuntwerk zelf deed: ‘Natuurlijk. En al mijn liegen ook.’

3 Tabak en alcohol

In de boeken van Ian Fleming is James Bond een zware kettingroker, maar de eerste vertolker, Sean Connery, wou er slechts af en toe eentje opsteken voor de camera. Om zich te onderscheiden van zijn voorganger besliste Moore om zijn Bond sigaren te laten roken, en hij liet in zijn contract een garantie opnemen dat hij op de set altijd genoeg rookmateriaal zou hebben. Nog een verschil met de Bond van Connery: Moore bestelt nooit een wodka martini ‘shaken not stirred’, hij drinkt zeven films lang – nog steeds het record qua Bondvertolkingen – whisky.

4 Ouderdom

Toen Moore de rol overnam van Sean Connery – die een aanbod van 5,5 miljoen dollar om verder te doen naast zich had neergelegd – was hij al 45, 13 jaar ouder dan toen Connery de geheim agent voor het eerst had gespeeld. Tegen zijn laatste Bondfilm ‘A View to a Kill’ (1985) was hij 58, of zoals hij zelf vaststelde ‘ongeveer 400 jaar te oud om een sexy geheim agent te kunnen spelen’. Dat en de vernietigende reacties op ‘A View to a Kill’ – algemeen beschouwd als de slechtste Bondfilm uit de reeks – deden Moore beslissen om de fakkel door te geven, aan Timothy Dalton.

5 Twaalf stielen

Voor hij naar het leger ging, wou Moore tekenaar worden – hij liep als scholier ook stage in een tekenfilmstudio, maar werd daar ontslagen toen hij per ongeluk een paar waardevolle rollen pellicule had vernietigd. Andere jobs die hij uitgeoefend heeft voor hij doorbrak als acteur: kelner, afwasser, truckchauffeur en fotomodel voor breitijdschriften.

6 Racisme

‘Live and Let Die’ is de eerste Bondfilm waarin de geheim agent een verhouding heeft met een zwarte Bondgirl, Rosie Carver. Toen de film in Zuid-Afrika uitkwam, moesten alle scènes tussen de twee weggeknipt worden, omdat het tonen van interraciale verhoudingen er verboden was.

7 Grace Jones

Moore was ‘every inch a gentleman’. De enige persoon bij wie hij ooit zijn Britse flegma verloor, was Grace Jones, zijn tegenspeelster in ‘A View to a Kill’. Haar gewoonte om tussen opnames door keiharde muziek in haar kleedkamer op te zetten, werkte hem zo op de zenuwen dat hij op een dag bij haar binnenstormde en een stoel naar haar hoofd keilde. Gevraagd naar de samenwerking met Jones zei Moore later in interviews: ‘Als je niets vriendelijks over iemand kunt zeggen, kun je beter zwijgen.’

