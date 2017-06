Stop de zelfmoord bij jongeren: Humo test nieuwe therapieën

'Ik wilde vooral vergeten. Ik hoefde niet per se dood, een coma was ook al goed'

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be

Op geen enkel moment had Jean-Louis Coppers het idee dat zijn zoon het ergens moeilijk mee had. Benoît was een levenslustige student van 22, met altijd wilde plannen en een vriendengroep die hij niet op twee handen kon tellen. Geen briljant student, maar intelligent genoeg om zijn diploma bestuurskunde aan de HUB te halen. Nog vier examens moest hij afleggen, daarna kon hij aan de slag in een chocoladefabriek in Ecuador. Dat had zijn pa, met zijn wereldwijde zakelijke contacten, voor hem geregeld. Benoît hield van Zuid-Amerika en keek uit naar zijn reis. Zo leek het toch. Die woensdag in het nog prille 2015, een week na Nieuwjaar, vonden Jean-Louis en zijn vrouw hun zoon na een korte vakantie niet thuis.

Jean-Louis Coppers «Eerst vonden we dat niet zo raar, want we dachten dat hij die dag examen had. Maar in zijn kamer zag ik zijn pc op het bureau staan. Zijn paspoort lag ernaast. Vreemd. Om kwart voor zes ’s avonds belde ik zijn school. Er was die dag geen examen geweest. We zijn beginnen zoeken, bellen naar vrienden, berichten sturen… Een uur later wisten we wat er gebeurd was.

»We hadden de zelfmoord van Benoît totaal niet zien aankomen. Hij had nooit geklaagd over iets, nooit gezegd dat hij ergens mee zat, nooit medicijnen genomen of een psycholoog gezien. Als je aan Benoît vroeg hoe het ging, stak hij zijn duim in de lucht: ‘Tout bien!’ Zijn dood zorgde, ook bij zijn vrienden, voor totale verbijstering. Het is een moment dat je compleet verwoest.»

'Toen ook mijn derde poging mislukte, was ik vooral boos'

Sterk in cijfers, zelfverzekerd van toon, praktisch in aanpak. Zo leidt Jean-Louis Coppers al meer dan twintig jaar zijn makelaarsbedrijf Crion, dat kredietverzekeringen voor exportbedrijven afsluit. Nu wil hij zijn vaardigheden als bedrijfsleider voor iets helemaal anders gebruiken. Met zijn vzw Tout Bien heeft hij een vereniging opgericht die het taboe rond zelfdoding en psychische problemen wil doorbreken.

Coppers «Ik ben kapot geweest van het verlies van mijn zoon. Ik heb zes maanden in de touwen gehangen. Ik heb me lang afgevraagd waarom hij het heeft gedaan. Hij liet geen afscheidsbrief achter, we hebben nooit signalen gezien. Mijn vrouw zoekt nog altijd naar een antwoord, maar ik heb me erbij neergelegd dat ik het nooit zal weten. Ik ben altijd een man van oplossingen geweest, en ik wil ook aan dit drama een positieve invulling geven.»