SP.A-voorzitter John Crombez: 'N-VA en Open VLD zijn openlijk vóór het cumuleren van mandaten en vergoedingen'

Oef, eindelijk. Ik vreesde al dat John Crombez in de vergetelheid was gesukkeld maar dank zij jullie van Humo wordt hem dit droeve lot bespaard, echter niet zonder eerst een grondige kennismaking met zijn ouders. Nu nog die van Terzake en Op de Afspraak, en het Journaal en De Morgen en De Standaard en nog vele anderen wakker schudden en Crombez is helemaal terug. Het moeten toch niet te pas en te onpas tot vervelens toe Annemans zijn, of Barbara Pas of Van Grieken, want die beginnen ferm mijn keel uit te hangen.