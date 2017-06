Humo traint uw hersenen met 10 exclusieve puzzelboeken die we veiligheidshalve voorlegden aan puzzelspecialist Alex Bellos

'Voor mij voelen ze als drugs, maar dan zonder de neveneffecten'

Alex Bellos «Mijn Nederlands is niet zo goed, maar ik meen toch te kunnen afleiden dat jullie een zeer gevarieerde en entertainende verzameling bij elkaar hebben gebracht. En bovendien – niet onbelangrijk – het ziet er ook nog eens leuk uit!»

HUMO Veel mensen gaan ervan uit dat puzzels en raadsels helpen om het brein te trainen en dementie op afstand te houden, of simpelweg om slimmer te worden. Driewerf helaas: geen enkel wetenschappelijk onderzoek heeft er ooit enig bewijs voor gevonden.

Bellos «Neen, maar niemand wil toch een puzzel maken omdat die hem jonger of mooier maakt? Ze zijn gewoon ontzettend leuk om te doen, meer niet. Voor mij voelen ze als drugs, maar dan zónder de kwalijke neveneffecten. Ze laten je verdwijnen in je eigen wereld. Tijdens het puzzelen ben ik één en al focus en concentratie, een bijzonder aangenaam gevoel. Wie een krant openslaat of de televisie aanzet, wordt de hele tijd geconfronteerd met complexe, maatschappelijke problemen die bijna onmogelijk op te lossen zijn. Puzzelen daarentegen is een heel positieve ervaring, omdat je weet dat je inspanningen altijd beloond zullen worden, ook al moet je soms lang zoeken.»

HUMO Zijn goede puzzelaars ook bovenmatig intelligent?

Bellos «Neen, intelligentie is niet belangrijk. Goede puzzelaars zijn vooral creatieve denkers en geven blijk van initiatief, een speelse geest en zin om te experimenteren. Je schoolkennis is ook zelden van tel, het draait meestal om logica. Voor elke puzzel bestaat altijd een eenvoudige strategie. Wat ik er ook fijn aan vind, is dat je bij een fout antwoord altijd zélf beseft dat het fout is. Niemand hoeft je dat te vertellen, zoals op school of op je werk. Bij een puzzel begin je gewoon opnieuw.»

HUMO Het klinkt bijna als een obsessie voor u.

Bellos «Ja, al hangt de tijd die ik eraan besteed af van het project waar ik op dat moment aan werk. Voor de Britse krant The Guardian publiceer ik elke twee weken een column over het onderwerp. Het kost me verschillende dagen om een interessante puzzel te vinden, op te lossen en te beschrijven. Maar ik zou mezelf geen briljante puzzeloplosser durven te noemen. Dat is wellicht de reden waarom ik er gemakkelijk in slaag een breed publiek aan te spreken.