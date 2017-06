Waarom studenten in de zomer klotejobs moeten doen: een pleidooi voor zwaar vakantiewerk

'Het zware vakantiewerk als magazijnier was voor mij een stimulans om flink te studeren'

Professor Richard Weissbourd heeft er zijn missie van gemaakt: hij wil Amerikaanse studenten overhalen niet meer mee te doen met wat hij de Olympische Spelen van de studentenjobs noemt – de student met de meest prestigieuze betrekking gaat met de eerste prijs lopen.

RIchard weissbourd «De Amerikaanse jongeren zijn er steeds meer van overtuigd dat ze hun zomer moeten besteden aan één of ander ontwikkelingsproject in een ver land. Dan gaan ze huizen schilderen in Costa Rica en denken ze: ‘Dat zet mijn leiderscapaciteiten mooi in de verf.’ Maar ze hebben het mis. Wat telt, is dat je een nuttige job doet.»

HUMO Ze leren meer bij door de hele zomer ijsjes te scheppen of hamburgers te bakken, beweert u.

Weissbourd «Dat soort échte jobs brengt je belangrijke levenslessen bij: je ziet er hoe het merendeel van de bevolking leeft, wat voor een enorme bijdrage deze mensen leveren aan de samenleving, hoe zwaar het is om elke dag dat werk te doen. En ook een minder prestigieuze job leert je bepaalde skills, zoals hoe je met lastige klanten om moet gaan, hoe je moet onderhandelen. Dat kan allemaal nuttig zijn voor later, bijvoorbeeld als je zelf een bedrijf gaat runnen. En laten we vooral niet vergeten dat een gewone job ook goed is voor de morele ontwikkeling van jongeren: het brengt hun oprechte, diepe empathie bij voor anderen.»

HUMO Bij een prestigieuze job leren ze dat niet?

Weissbourd «Bij zo’n job gaat het toch vooral over individueel succes.