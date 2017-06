Humo-illustrator Joost Swarte krijgt stripmuur in Antwerpen

'Iedereen moet zelf maar uitmaken wat hij ervan vindt'

Joost Swarte «Ondeugden zijn sowieso leuk om te tekenen, en de deugden zijn dan weer lang niet altijd deugdelijk: daar kon ik dus wel iets mee. Ik wist van in het begin dat ik ze zodanig bij elkaar moest plaatsen dat mensen gingen nadenken of die deugd eigenlijk ook geen klein beetje een ondeugd kon zijn, en omgekeerd. De toeschouwer moest z’n plan er maar mee trekken: dat was de achterliggende gedachte.

»Er bestaan ontzettend veel afbeeldingen van deugden en ondeugden in de christelijke kunstgeschiedenis, maar die zijn toch een tikje anders dan bij mij. Je leerde daar meestal uit dat je vooral God moest eren. In mijn tekening zie je God op een wolk zitten, en iemand die de wolk met een laddertje beklimt maar er aan de achterkant weer afvalt – waarmee ik de relativiteit van het geloof even aanraak.»

HUMO De toevallige voorbijganger wordt uitgenodigd om diep peinzend te blijven stilstaan bij uw schijnbaar simpele tekeningen.

Swarte «Ja, zolang hij maar een beetje uitkijkt op dat drukke verkeersplein (lacht).

»De tekeningen lijken inderdaad vrij eenvoudig. Maar idealiter houdt de onderliggende betekenis je toch een tijdje lekker bezig. Weet je: ik heb de afgelopen jaren boekjes van Nescio geïllustreerd, en die kon met weinig woorden vreselijk veel informatie meegeven. Z’n zinnen lijken heel sober, maar de woorden zijn zo gerangschikt dat er veel meer staat dan wat er staat. Dat probeer ik ook met mijn tekeningen en illustraties teweeg te brengen: als je ze bekijkt, moeten ze allerhande nieuwe gedachten aanzwengelen die ik er niet expliciet in gestopt had.»

HUMO Sommige deugden krijgen meer ruimte dan andere. Omdat u ze belangrijker vindt?

Swarte «O nee, voor sommige had ik gewoon meer ruimte nodig om het idee uit te tekenen. Bij rechtvaardigheid zie je een welgestelde dikke vent met een boodschappentas vol eten naast een mager mannetje dat een bord met ‘honger’ vasthoudt: de hele boodschap zit netjes vervat in dat ene enkele beeld, dus die kon makkelijk in één klein veld. Bij hoogmoed zie je dan weer een mannetje over de hoofden van een mensenrij lopen, en die kwam gewoon beter tot z’n recht als ik ’m over meerdere vakken spreidde.»