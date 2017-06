'Toen ik de uitslag zag, zei ik meteen tegen de gynaecoloog: 'Morgen haal je mijn borsten eraf''

Er valt niet naast te kijken: op de plek waar haar shirt los over haar borstkas hangt, was tot voor kort plaats voor een D-cup. Vandaag zijn de twee borsten er niet meer, waardoor haar buikje – koken is haar passie – wellicht net iets meer opvalt dan vroeger. Het is best een emotionele dag: ze heeft haar laatste bestraling achter de rug, de zestiende.

Manon Huizing «Ik heb het vanochtend gevierd met een gezellig ontbijt met mijn broer, die niet ver van het ziekenhuis woont.»

HUMO Hoe gaat het verder met u?

Huizing «Goed, nu ik de operatie en de radiotherapie achter de rug heb.»

HUMO Na de operatie schreef uw man: ‘Het lijkt alsof ze doormidden is gesneden en weer aan elkaar werd genaaid. Waar ooit haar borsten stonden, zie ik twee littekens van onder de oksels tot aan het midden. Wat is kanker toch een kutziekte!’

Huizing «Van het hele boek is dat het emotioneelste stuk voor mij. Eigenlijk wilde mijn man dat nawoord niet schrijven – hij was toen nog woedend over de ziekte – maar ik zei dat hij moest. We misten nog het verhaal van een echtgenoot die met de ziekte van zijn vrouw wordt geconfronteerd. Hans beschrijft het allemaal heel rauw.»

HUMO Hij haalt aan wat we misschien soms vergeten: dat een echtgenoot ook afscheid moet nemen van de borsten van zijn vrouw.

Huizing «Ja. Maar Hans en ik maken er ook weleens grapjes over: ‘Schat, waar zijn mijn bril en mijn tieten?’ (lacht)