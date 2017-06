'Wij willen de wereld in de praktijk veranderen'

Lothar De Keyne «Eigenlijk zijn we bijna per toeval projectontwikkelaars geworden. We wilden graag meebouwen aan een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om een betere versie van zichzelf te worden. Daarvoor – zo redeneerden we – heeft een mens een basisbudget nodig: geld dat hij of zij kan besteden aan passies en levensdoelen, om zo echt mens te worden. Momenteel neemt de kost van een woning echter een gigantisch grote hap uit het budget van de Belg: zowel de aankoop van een huis als water, energie en internet kosten enorm veel geld. Dus willen wij de financiële drempel voor aangenaam wonen verlagen.»

HUMO Waar haalden jullie de inspiratie?

De Keyne «Mijn kompaan Wouter had het een tijdje geleden financieel niet makkelijk. Dus zijn we ons gaan afvragen wat het leven nu precies zo duur maakt. Het is lang niet meer zo evident als vroeger om, als jong koppel, een huis te kopen. In 2005 was de gemiddelde prijs van een woning nog 91.000 euro, in 2015 was dat al 235.000 euro. Onmenselijk veel! Daarnaast gaat er nog altijd meer dan 30 procent van een gemiddeld gezinsinkomen naar water, internet, verwarming... In kansarme families is dat zelfs meer dan 50 procent.»