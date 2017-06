Bernie Sanders, de rode vlo in het haar van Donald Trump: 'Het socialisme dat ik voor ogen heb, wint steeds meer terrein'

'Trump doet krek het tegenovergestelde van wat hij heeft beloofd. En het wordt nog erger'

Bernie Sanders haat het om achterom te kijken, of te praten over zoiets triviaals als zijn privéleven, of over de vraag of hij zal meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2020 – hij zal dan 79 zijn. Waar hij wel van houdt, is discussiëren over politiek. En hij weet steeds meer Amerikanen van zijn visie te overtuigen. Volgens een peiling van Harvard-Harris in april is Sanders op dit moment de populairste actieve politicus in de VS. En veel peilingen geven aan dat hij wellicht Donald Trump had kunnen verslaan in de voorbije verkiezingen, als hij voorbij Hillary Clinton was geraakt in de voorverkiezingen. Bernie is een cultheld geworden die het socialisme nieuw leven heeft ingeblazen in de VS, als tegengewicht voor het rechtse populisme.

- Na de verkiezing van Donald Trump zei u dat u graag met hem wilde samenwerken, als het hem menens was om de arbeidersklasse te helpen. Maar het is nu wel duidelijk dat…

BERNIE SANDERS «Het is overduidelijk dat hij dat níét van plan is. Tijdens zijn campagne zei Trump enkele zeer interessante zaken. Jammer genoeg is alles wat hij doet, krek het tegenovergestelde van wat hij heeft beloofd. Hij heeft gelogen over elk belangrijk dossier. De mooiste voorbeelden zijn wel de voorstellen van de voorbije maand over de gezondheidszorg en, nog erger, de begroting. Door het Republikeinse voorstel zouden 23 miljoen Amerikanen plots uit de gezondheidszorg worden gegooid, en dat is al door het Huis van Afgevaardigden geraakt. En zijn begrotingsvoorstel is de waanzinnigste overdracht van rijkdom van de werkende klasse naar de one percent die we ooit hebben gezien. De Republikeinse partij is eigenlijk een werktuig van miljardairs zoals de broers Koch, die royaal sponsoren.»

- Is Trump een naïeve sul die domweg uitvoert wat hij voorgekauwd krijgt?

SANDERS «Nee, hij is eigenlijk best slim, hoor. Op zijn eigen manier, en om bepaalde redenen. Hij mag dan niet veel af weten van buitenlandse politiek of gezondheidszorg, maar hij is helemaal niet dom. Hij voert wel de agenda uit van mensen zoals de Kochs. Kort samengevat moet alles wat sinds Franklin D. Roosevelt is verwezenlijkt om de arbeiders, de senioren, de kinderen, de zieken en de armen te helpen, simpelweg afgeschaft worden. En tegelijkertijd moeten de rijken en de grote bedrijven zoveel mogelijk belastingvoordelen krijgen. In zijn begrotingsvoorstel heeft Trump nog niet aan de sociale zekerheid geraakt, maar ik twijfel er geen seconde aan dat die de volgende keer wel voor de bijl gaat.