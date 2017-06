Veerle Dobbelaere wordt 50: 'Als ik achteromkijk, zie ik een mooi gevuld leven'

Veerle Dobbelaere «Als ik achteromkijk, zie ik een mooi gevuld leven met hoogtes en laagtes, en daarom wilde ik...»

HUMO Sorry dat ik je onderbreek, maar ik had geen idee dat je ook een euthanasieaanvraag had lopen.

Dobbelaere «Oei, klonk ik alsof mijn leven nu voorbij is? Zo bedoelde ik het dus absoluut niet, hè!

»Zo bijzonder vind ik die 50 zelf ook niet, ’t is gewoon een mooi rond getal. Maar ik heb iets speciaals gedaan toen ik 30 en 40 werd, dus kon ik dit keer toch ook niet anders? Je weet dat ik al een tijdje aan coaching doe? Onder de titel ‘De gasten van Veerle’ (zie degastenvanveerle.be) nodig ik mensen uit bij me thuis: ’t is de bedoeling dat ze even loskomen van dat druk-druk-drukke leven van alledag. We eten en praten dan over de dingen die we echt belangrijk vinden. Op de dag van mijn verjaardag heb ik tien ondernemers uitgenodigd: ik trakteer ze op zo’n sessie, en in ruil doen zij iets terug voor enkele vzw’s die ik heb uitgezocht met de hulp van de Sociale Innovatiefabriek. Een paar voorbeelden: stadsgids Tanguy Ottomer gaat een rondleiding geven aan mensen die tegen kanker vechten, kok Fatima Marzouki ontvangt vrouwen die in armoede leven, Nancy Steels van TalentTester gaat jongeren met een lichte mentale handicap lezen – ze gaat hun talenten proberen te achterhalen, en ze daar vervolgens op wijzen.»

HUMO Kleinschalige weldoenerij valt altijd te verkiezen boven grootse Facebooktirades.

Dobbelaere «Absoluut. Er zal altijd wel iemand tussen zitten die het maar onnozel vindt, of niet life changing genoeg. Maar ik dóé tenminste iets. Uit ervaring weet ik dat mensen elkaar graag helpen, en dat kleine dingen wel degelijk het verschil kunnen maken. Wie weet kan ik hier en daar iemand inspireren om hetzelfde te doen.»

HUMO Blij dat je de toekomst lachend tegemoet fietst, maar als actrice krijg je ’t vast lastiger.

Dobbelaere «Ha ja, ik ben te oud om de aantrekkelijke sidekick van Koen De Bouw of Filip Peeters te spelen, en te jong om voor een wijze oude vrouw door te gaan; daartussen lijkt niks te zitten. Scenaristen raken maar moeilijk geïnspireerd door vrouwen van rond de vijftig.»

HUMO Je had onlangs nog wel een klein rolletje in ‘Gent West’.

Dobbelaere «Héél leuk om te doen, ook al had mijn personage Patsy hoop en al tien regels dialoog, en is de helft er dan nog uitgeknipt (lacht). Tien, twintig jaar geleden had ik die rol vast niet aangenomen, omdat ik toen had geredeneerd dat het niet goed was voor mijn imago. Daar heb ik nu geen last meer van: ’t was heerlijk om daar rond te lopen met kortgeschoren haren en gewoon te spélen, zonder enige druk.»