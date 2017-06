'Ik kan niet aanvaarden dat we gewoon zoogdieren met een beperkte levensduur zijn'

Ihsane Chioua Lekhli «In mijn kennismakingsgesprek met de nieuwe hoofdredactie van de nieuwsdienst had ik al aangegeven dat ik aan iets nieuws toe was. Op redactievergaderingen merkte ik iets te vaak dat ik al twee keer een debat had gemodereerd over een onderwerp dat voorgesteld werd, en dat ik meteen de experts kon opsommen die we zouden bellen. Dat is niet goed op je 31ste. Zodra de onvoorspelbaarheid weg is, is het tijd voor iets anders: het mag nooit zover komen dat ik het niet meer graag doe.»

HUMO Vind je het vervelend dat ‘De zevende dag’ een wat oubollig imago blijft meedragen?

Chioua Lekhli «Neen. Als je een zondagochtendprogramma maakt, dan weet je sowieso dat je dat niet doet voor jonge mensen. Die slapen dan uit, gaan aperitieven of zijn voor hun kinderen aan het zorgen. Het heeft dus ook geen zin om expliciet op mensen jonger dan 35 in te zetten. Maar je kan er wél voor zorgen dat stukjes uit het programma via andere kanalen dat jongere publiek uiteindelijk toch bereiken. Een rubriek als ‘De mediawatcher’ bijvoorbeeld wordt online heel veel aangeklikt.

»We hebben een poos geëxperimenteerd met de rubrieken. Een tijdlang was de richtlijn: meer lifestyle. Dat was niet echt mijn ding, maar met de huidige rubrieken ben ik wel heel blij. Een beetje muziek, een cultuurreportage, ‘De mediawatcher’ en een sportitem: die afwisseling heb je echt nódig. Er is niemand die twee uur propvol debat uitzit. Maar discussie blijft natuurlijk wel de kern van ‘De zevende dag’. Er is geen enkel programma waar je zoveel ruimte hebt om debatten met meerdere mensen te organiseren – in ‘Terzake’, ‘De afspraak’ of ‘Van Gils en gasten’ past dat gewoon niet. Het is wat ‘De zevende dag’ uniek maakt, en wie ernaar kijkt, weet dus wat-ie mag verwachten.»

HUMO Landerige debatten met sprekende maatpakken, hoor ik een duiveltje in mijn hoofd roepen.

Chioua Lekhli «Niet elk debat is er eentje op het scherp van de snee, dat is waar. En er waren regelmatig uitzendingen waarbij we van plan A naar plan B naar plan C moesten. Dan weten we zelf heus wel dat het niet het debat van de maand is. Maar dan nog proberen we altijd om ons werk te doen, om toch iets bloot te leggen of te verhelderen.»