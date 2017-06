MNM’s ‘Marathonradio’ steekt het studerende volkje deze maand 24 uur per dag een hart onder de riem. Ook dit jaar is Tom De Cock erbij, maar nu trekt hij samen met Eva Daeleman de straat op om studenten van verstrooiing en fluostiften te voorzien.

Tom De Cock «Het opzet lijkt zoals veel initiatieven bij MNM lichtvoetig, maar ik merk dat we écht geapprecieerd worden. De studenten krijgen door ons het gevoel dat ze niet alleen aan hun bureau zitten. Helemaal volgens de tijdgeest, want samen studeren in de bibliotheek of via Skype zit al langer in de lift. Wij doen iets soortgelijks, maar dan op grote schaal. We zorgen voor het spreekwoordelijke kampvuur waarrond iedereen zich kan verzamelen.»

HUMO En ze komen graag aanschuiven, want MNM doet het erg goed bij jongeren.

De Cock «MNM is marktleider bij de 12- tot 24-jarigen: op de speelplaats luistert één op de drie naar ons. En helemaal volgens de filosofie van de openbare omroep: onze winst is niet in geld uit te drukken, maar in plaats daarvan zorgen we voor meer samenhang, hoe melig dat ook klinkt. Met onze wedstrijd ‘De Strafste School van Vlaanderen’, die ik mag bezielen, doen we dat ook.

»Dankzij ‘Marathonradio’ besef ik elk jaar weer dat het vandaag niet makkelijk is om jong te zijn. Toen ik ’s nachts achter de microfoon stond, kreeg ik meerdere telefoontjes van studenten die huilend aan de lijn hingen omdat ze het niet meer zagen zitten. Dan probeerde ik ze te overhalen om toch een halfuurtje te slapen. Als ik de volgende dag dan een sms’je kreeg dat het geholpen had, voelde ik me wel opgelucht.»

HUMO Word je niet nostalgisch als je die studentenkoten en aula’s binnenstapt?

De Cock «Als je ergens in het diepe West-Vlaanderen een slecht verluchte studentenkamer betreedt waar een 17-jarig meisje al dagenlang wiskunde zit te blokken tussen veelkleurige schema’s, dan flits je wel even terug naar je eigen studententijd. Ik heb vooral te doen met de studenten, maar ik voel ook wel een beetje jaloezie. ‘Geniet er toch maar van,’ denk ik dan. ‘Het zal later alleen maar ingewikkelder worden.’»

HUMO Heb jij er destijds genoeg van genoten?

De Cock «Niet echt. Ik heb geen klassieke studententijd gehad. Een studentendoop heb ik bijvoorbeeld pas meegemaakt toen ik me tien jaar later live liet dopen op de radio. Toen ik begon te studeren, had ik al een goed idee van wat ik wou doen met mijn leven en ik concentreerde me daarop, in plaats van een studentenleven te leiden.»

HUMO Je schreef op je 16de de roman ‘De openbaring’. Een bestseller die je al even van de roem deed proeven.

De Cock «En van Humo, want jullie kwamen me interviewen. Ik herinner me vooral dat ik niet wou lachen voor de fotograaf, eigengereide puber die ik toen nog was (lacht).»