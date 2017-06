Als The Boss van huis is: Little Steven And The Disciples Of Soul

'Ik besef dat ik niet het natuurlijke charisma heb van Bruce Springsteen, en daar heb ik helemaal geen probleem mee'

Maar die activiteiten staan sinds kort even on hold. Van Zandt toert op dit eigenste moment de wereld rond met zijn ouwe band Little Steven And The Disciples Of Soul, een vijftienkoppig rock-meets-soul-ensemble dat nu zaterdag haar nieuwste plaat ‘Soulfire’ komt voorstellen in De Roma te Borgerhout. Zou het zijn ego strelen om voor een keer eens zélf The Boss te mogen uithangen?

Steven Van Zandt «Mijn ego? Nah. Je zou denken dat ik het geweldig vind, maar om eerlijk te zijn: ik gedij van nature meer in de luwte. Begrijp me niet verkeerd: ik vind het best plezierig om de frontman te zijn van The Disciples Of Soul. Maar ik besef goed genoeg dat ik niet het natuurlijke charisma heb van Bruce, en daar heb ik ook helemaal geen problemen mee.»

HUMO U moet het me vergeven: ik had tot voor kort nog nooit van Little Steven And The Disciples Of Soul gehoord. En nu las ik dat jullie je eerste plaat al in 1982 hebben uitgebracht.

Van Zandt «De meeste mensen zijn verbaasd wanneer ze vernemen dat we feitelijk al 35 jaar bestaan: ‘Hoe komt het dan dat ik nog nooit van jullie gehoord heb?’ Ik leg dan altijd geduldig uit dat we een winterslaap hebben gehouden die bijna twintig jaar heeft geduurd. Eind jaren 90 heb ik een rol in ‘The Sopranos’ gekregen, mijn debuut als acteur, en van het één is het ander gekomen: ik ben scripts beginnen te schrijven en tv-series gaan producen, en uiteindelijk heb ik zelfs een volledige aflevering van ‘Lillyhammer’ geregisseerd, de allerlaatste. En daarna zijn we weer met de E Street Band de hort opgegaan. Zo zijn die twintig jaar voorbijgevlogen.

»Maar in de vier maanden tussen de laatste Europese en Australische tournee van de E Street Band heb ik eindelijk mijn kans schoon gezien om nog eens een plaat op te nemen met The Disciples, met niks dan muziek die mijn wezen uitmaakt: blues, doowop, blaxploitation, jazz, Ennio Morricone. En aangezien de E Street Band de rest van het jaar vrijaf heeft gekregen, zijn we nu al een tijdje concerten aan het geven, om ons te herintroduceren aan mensen zoals jij, die niet wisten dat we bestonden (lacht). Wat dat betreft, is het trouwens geen slechte zaak dat veel mensen een ticket kopen omdat ze me kennen van de E Street Band, of van de televisie. Voor een band die niet op de radio gedraaid wordt, is ieder verkocht ticket pure winst.»

HUMO Worden jullie dan niet op de radio gedraaid?

Van Zandt «In Amerika toch niet, nee. Tenzij dan op mijn eigen radiozender, Underground Garage: daar worden we wél gedraaid, in heavy rotation zelfs (lacht).