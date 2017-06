Eeuwig spits Jan Mulder: 'Johan Cruijff'

Onthullende krantenartikelen en ophefmakende boeken over Fifa kunnen niet meer zó onthullend en ophefmakend zijn dat de geoefende lezer er zich nog heel erg voor interesseert. We weten het wel: de leiders van Fifa zijn mannen die niet deugen, geld sluizen naar plekken waar het niet hoort, hun smerige vingers steken in politieke nesten die het daglicht niet verdragen.

Maar Andy Becketts recensie van ‘The Fall of the House of Fifa’ van David Conn, op 27 mei gepubliceerd in The Guardian Review, begint met zo’n onthullende en ophefmakende alinea dat ik ondanks de ‘Fifa is slecht’-verzadiging het hele stuk heb gelezen. ‘Eén van de leden van het Uitvoerend Comité van Fifa, het orgaan dat het wereldvoetbal bestuurt, was in de jaren 1996 tot 2013 een Amerikaanse zakenman en vroegere fabrikant van lachendegezichtenstickers genaamd Chuck Blazer. Tijdens die gehele periode was Blazer ook algemeen secretaris van de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben (Concacaf), één van de zes internationale federaties die Fifa financieel ondersteunen. Op instigatie van Blazer huurde Concacaf kantoren en appartementen in de Trump Tower.’ Eén van de appartementen was gereserveerd voor Blazers katten. Ze ‘plasten overal op de vloer,’ noteerde Conn, ‘en made the place stink.’

Ik hoopte op meer poezen en andere hobby’s in peperdure wolkenkrabbers en villa’s in Malibu, maar ze bleven uit.