Prince en zijn erfenis: 'Een uitverkoop waarover hij furieus zou zijn geweest'

Ik geloof dat iémand (dokter, assistent of koerier) verantwoordelijk gesteld zal worden voor het aanleveren of toedienen van illegale namaakmedicijnen waarvan Prince dàcht dat het onschuldige pijnstillers waren terwijl het in werkelijkheid om fentanyl - een illegale drug, honderd maal sterker dan opium - ging. Het meest onthutsende is dat zoiets stoms kan gebeuren bij iemand die slim, rijk en beroemd is en zo gezond leeft.

De laatste jaren was Prince vaak te zien terwijl hij op een lolly zoog, en nu insinueren betweters dat daarin morfine of een andere pijnstiller verwerkt was. Eén opmerking uit mijn laatste interview met hem, in Paisley Park, vier maanden voor zijn dood, is daarbij veelzeggend: hij liet me verstaan dat hij indertijd goed gek was om zoveel stunts (flips, grand écarts, salto’s en trampoline jumps – alles op hoge hakken) te hebben gedaan. Die vage uitlating suggereerde ernstige schade, vroegtijdig versleten knieën, gewrichten en heupen, en dat veroorzaakt serieuze en constante pijn. Het is niet ondenkbaar dat Prince stierf aan trots en eigenwijsheid – te trots om hulp te zoeken en af te kicken. In één van zijn gitaarkoffers vond de politie een brochure van een rehabcentrum.