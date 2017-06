Koppensneller Herman Brusselmans: 'Overmatig drankgebruik op VRT'

De VRT heeft een dienst waarnaar kijkers klachten kunnen sturen. En dat doen kijkers volop, omdat het lamzakken zijn die niks anders te doen hebben dan zich met alles te bemoeien, hun pruilmondje in de aanslag, hun dreigende wijsvingertje in de hoogte, hun kut zo droog als de Kalahari of hun lul zo slap als drijfzand.

Tjonge, wat haat ik mensen die op alles commentaar hebben, is het niet via de vermaledijde sociale media of slecht geschreven lezersbrieven naar kranten en magazines, dan is het wel door zich rechtstreeks te richten tot organen die hen storen, van de wijs brengen, irriteren, rillingen bezorgen, of stenen testikels doen krijgen. Zo’n orgaan is de VRT, een instelling die dagelijks aan huis komt, ook bij de klagers, de ontevredenen, de zuurpruimen en degenen die er plezier in scheppen om op eigen kracht uit iedere platgeslagen mug een wakke olifant te boetseren.