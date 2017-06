De mailbox van Arnon Grunberg: 'De bondskanselier en het meisje'

Lieve Helmut Kohl,

Nu u dood bent, mag ik u wel met ‘lieve’ aanspreken, temeer daar u deel uitmaakt van mijn jeugd. Ik kan mij mijn puberteit niet meer zonder Kohl voorstellen. Waar mijn puberteit was, was u ook. Ongeveer zoals Maradona op bescheiden wijze deel uitmaakte van die puberteit. Goed, er was ook Gorbatsjov. In Nederland liet de schrijver Leon de Winter zich fotograferen met een button van Gorbatsjov op zijn revers. De verwording van Leon de Winter, die ook enige tijd in Duitsland populair was, vat de verwording van Nederland goed samen.

En nooit zal ik vergeten dat Jolanta Zalewska in 1989, toen de Muur viel, zei: ‘Daar heb je de revolutie waarop je zat te wachten.’ Jolanta Zalewska is dood, mijn ouders zijn dood, nu bent u ook dood. Maradona is er nog, maar wel aan lagerwal geraakt.