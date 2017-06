Naema Tahir: 'Beroemd en belust'

Ze is niet de enige vrouw die de eens zo geliefde Amerikaanse komiek van misbruik beschuldigt: in juli 2015 stonden er op de cover van New York Magazine 35 vrouwen die Cosby ervan beschuldigden hen, soms decennia geleden, te hebben gedrogeerd, aangerand en verkracht.

Al die vrouwen deden in het tijdschrift eindelijk hun verhaal. Maar waarom hadden ze zo lang gezwegen? Waarom waren ze niet meteen naar de pers en de politie gegaan? Het is het oude liedje. Omdat ze op ongeloof stuitten. Omdat ze de schuld in de schoenen geschoven kregen. Of omdat ze zich schaamden. Schaamden dat ze naïef met Cosby waren meegegaan, een man die ze adoreerden, als een mentor zagen, in wie ze de hoop hadden gevestigd om verder te komen.

Toch is dat niet het hele verhaal. Want zoals altijd waren er genoeg mensen in de omgeving van de vrouwen die iets hadden gezien en gehoord. Of in ieder geval iets hadden kunnen zien en horen. Wat deden ze? Niets.