'Boeken kunnen je doen reizen, zonder dat je zelf een voet buitenshuis moet zetten'

‘Kleine hapjes Europa’

Thomas Vanderveken (tv-presentator) «Mijn zoon Otto is nog maar 5 maanden, dus onze vakantie zal er dit jaar iets minder avontuurlijk uitzien. We trekken naar één vaste plek, wat voor het lezen een goede zaak is: ik zie me tijdens de siësta van Otto geregeld een boek openslaan.»

HUMO Wat voor leesvoer reist er zoal mee?

Vanderveken «Een collega heeft me ‘Unconditional Parenting’ van Alfie Kohn aangeraden. Hij vindt dat we onze kinderen niet mogen belonen en straffen, maar ze vanuit onvoorwaardelijke liefde en staalharde logica moeten opvoeden. Otto is piepjong, dus veel logica zal er nog niet aan te pas komen (lacht). Maar je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, toch?