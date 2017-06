‘If you’re going to San Francisco / Be sure to wear some flowers in your hair’. Grotere kutopeningszinnen werden zelden geschreven, en toch werden de woorden van Scott McKenzie en de gelijknamige song de lokroep voor een hele generatie. Verderop in de tekst wordt ons, eenmaal in San Francisco, een zomerse love-in beloofd, en wordt er gesproken van ‘strange vibrations’, ‘people in motion’ en ‘a whole generation with a new explanation’. Daar kwam dan peace & love van, vrije liefde met alles erop en eraan, en een hoop drugs. Twee jaar later in Altamont, waar The Rolling Stones gratis ten dans speelden, sloeg men elkaar alweer de hersens in. Maar dat is voor een andere keer.

Scott McKenzie was alleen maar de zanger van ‘San Francisco’. Het lied werd geschreven door producer Lou Adler en John Phillips van The Mamas and The Papas, mannen met een businessplan. De twee hadden een popfestival georganiseerd dat zou plaatsvinden op 16, 17 en 18 juni in Monterey, een stadje op twee uur rijden van San Francisco, en zochten een manier om de zaak te promoten. Het festival werd georganiseerd in zeven weken, dus moest alles snel gaan. Phillips schreef de song naar verluidt in twintig minuten, Adler wist wat producen was en met behulp van sessieklasbakken als Gary Coleman, Joe Osborn en Wrecking Crew-drummer Hal Blaine stond de zaak in weinig meer dan anderhalve take op band. ‘San Francisco’ werd uitgebracht op 13 mei 1967, een maand voor het festival, en werd meteen een grote hit. Het plannetje van Adler en Phillips werkte: duizenden jonge mensen trokken in de zomer van ’67 naar San Francisco – een aanzienlijk aantal onder hen effectief met flowers in their hair – en van daar naar Monterey.