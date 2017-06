Het Brusselse hiphopwonder Roméo Elvis: 'Yvan Mayeur was een rotte appel in de mand, een huichelaar en een blaaskaak'

'Als er Fristi is voor mijn optreden dan zal de soundcheck oké zijn, het geluid goed, en de organisatie vriendelijk'

Roméo Elvis (24) staat deze zomer ook nog op onder meer Les Ardentes en de Lokerse Feesten. ‘Alle grote festivals,’ zegt hij in zijn flatje in Brussel, ‘behalve – oef – Tomorrowland.’ Ondertussen is hij ook aan nieuw werk bezig.

Roméo Elvis «Onlangs nog heb ik een week met een beatmaker en een geluidstechnicus in een studio in Amsterdam doorgebracht. Productieve dagen waren dat: we werkten er van tien uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds, en hadden op het einde acht nieuwe nummers klaar. Die zijn bedoeld voor een nieuw project. Ik weet nog niet precies wat het wordt, maar alleszins niet gewoon ‘Morale 3’. Le Motel (de producer van de twee ‘Morale’-platen, red.) zal er opnieuw aan meewerken, maar ik wil er ook nog anderen bij betrekken. Het mag iets groots worden, ja.»

HUMO Knap dat je na een week in Amsterdam terugkeert met acht nieuwe songs. Je kunt er per slot van rekening op elke straathoek heerlijke koffie vinden.

Roméo Elvis «Ja, hè. Ik schrok er zelf van (lacht). Vooraf vreesde ik inderdaad dat we veel te veel zouden roken, en zo onze studiotijd zouden wegrelaxen. Maar kijk: we zijn à fond gegaan, en op het einde van die week zei de geluidstechnicus dat hij nog nooit met rappers had gewerkt die zo professioneel waren.»