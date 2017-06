Brian Wilson, de Beach Boy voor wie zon, zee en strand niet genoeg was: 'Ik denk dat ik te weinig ben gestreeld'

Wilson schreef ‘Fun, fun, fun’, maar de fun in z’n leven was vaak ver te zoeken. Een kleine greep uit wat het muzikale genie heeft moeten incasseren. Gestoorde ouders. Jonggestorven broers. Een door drugs ontworteld brein. Vijftien barre jaren als zombie, waarvan hij er twee doorbracht in een tent. Hij liet een baard groeien om achter te schuilen en verdikte 50 kilo. Hij werd paranoïde, vergaderde in zijn zwembad omdat hij dacht dat zijn bureau werd afgeluisterd. Hij vernietigde de tape van zijn song ‘Fire’ na een huisbrand in de omgeving, omdat hij dacht dat zijn song die brand had veroorzaakt. Een psychotherapeut kaapte zijn leven, verbood hem negen (9!) jaar lang om contact met z’n moeder te hebben én eiste de auteursrechten van zijn songs op. De therapeut ging zelfs in Brians riante villa wonen terwijl Brian werd verbannen naar een goedkope huurwoning. Faliekant afgelopen investeringen. Verdwenen miljoenen. Negen rechtszaken. Neef Mike Love die de merknaam kaapte en op z’n eentje ging touren als ‘The Beach Boys’, waarna collega-Beach Boy Al Jardine optrad als ‘The Beach Boys and Friends’, en Mike hem voor de rechter sleepte – Brians mening werd niet gevraagd. Tijdens het enige groepsinterview ter gelegenheid van de ‘50 live’-tournee voerde Mike veertig minuten het hoge woord terwijl Brian Wilson drie (3!) zinnen zei.

Brian Wilson interviewen is onbegonnen werk. Ik probeerde het al twee keer. Een flard uit een Q&A op Facebook. ‘Wat is de beste raad die je ooit kreeg?’ ‘Mijn vader raadde me aan het gras twéé keer na elkaar te maaien. Yep. Mow it twice.’ Hij antwoordt afgemeten, droog, abrupt, vaak bot (‘I never liked Johnny Cash. His voice bothers me.’) Hij mompelt, zijn stem klinkt als die van iemand na een hersenbloeding. Hij lijkt niet in staat tot jovialiteit, smalltalk of relativeringsvermogen. Hij heeft tics, zoals het ombuigen van z’n vingers tot ze bijna breken.

HUMO In jouw muziek hoor ik veel meer dan bij andere popartiesten de natuur – niet alleen de zee en het strand…

Brian Wilson «That’s right, that’s right! De natuur inspireert me, de grootsheid van de natuur, de geluiden, het panorama, ook de bergen, zeker ook de bergen! En ménsen – human beings are nature too, right? Ménsen inspireren me, hun rare gedrag en zo. Mensen beweren dat ik raar ben, maar, boy oh boy, ik weet wel beter, ik heb wat gezien, hoor. Maar weet je wat me het meest inspireert, dat raad je nooit hoor: vliegtuigen! Ik weet niet waarom, maar als ik in een vliegtuig zit, krijg ik altijd goeie ideeën.»

HUMO Beweging stimuleert de geest, da’s wetenschappelijk bewezen. In de trein…

Wilson «Nee: vlíégtuigen. You know, up in the air.»

HUMO Is er een onderwerp dat je al jaren in een song probeert te vatten maar dat tegenstribbelt?