'Zjef kussen in 'Familie'? Tja, ik ben een acteur: als het moest, zou ik ook een hond kussen'

Om in alle rust te beginnen aan de dagelijkse opnames van ‘Familie’ – vrijdag 30 juni staat de seizoensfinale van de 26ste jaargang geprogrammeerd – staat hij om vijf uur op. De agressie van de ochtendfile wil hij voor zijn. Die kruipt anders te rigoureus onder zijn vel, zegt hij, en dat kan hij niet aan. Hij doucht op de set en bereidt tussen zeven en negen gedegen zijn scènes voor. De Smedt leeft in uitersten. Dat zie je wel vaker bij romantische zielen pur sang. Zelfs in zijn auto volgt hij iedere ochtend een strak ritueel: eerst mondoefeningen en dan headbangen op AC/DC.