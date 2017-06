Slechte hotels, broedermoord en eeuwige roem: het leven zoals het is... de Tour de France 2017

‘Toen ik de eerste keer naar de Tour ging, was ik bang voor wat er zou komen. De tweede keer was ik bang omdat ik wíst wat er zou komen.’ Zo laat de Ronde van Frankrijk zich samenvatten door de kenners die Humo in aanloop naar ’s werelds grootste wielerwedstrijd aan het woord liet. De angst dook opnieuw in hun ogen op terwijl ze zich aan hun voorspellingen waagden: een spannende editie, op een spectaculair parcours, met dagelijks een handvol Belgen in de aanval. En op het einde wint Chris Froome.