'Als kind kreeg hij aan tafel al woedebuien als het eten niet eerlijk werd verdeeld'

- Waarom hebt u bijna vijftig jaar gewacht om naar buiten te komen met de biografie over uw broer?

Juan Martín Guevara «We hadden in ons gezin een afspraak dat we in het openbaar niets over Ernesto zouden zeggen. We wilden niet meedoen aan de totale uitverkoop van zijn nagedachtenis. In de jaren 70 was het tijdens de militaire dictatuur in Argentinië zelfs gevaarlijk om je te outen als familielid van Ernesto Guevara. Ik was toen acht jaar lang niet meer dan gevangene nummer 449. Het was beter je mond te houden en te doen alsof je geen broer hebt.»

- Ernesto was de oudste van vijf kinderen. Hoe zit het met de andere broers en zussen in de familie Guevara?

Guevara «Die zullen nog minder vertellen dan ik. Mijn zus Ana María is overleden. Roberto en mijn oudere zus Celia wonen hier in Buenos Aires. Maar Roberto is een bejaarde man, hij herinnert zich niet veel meer. En Celia zwijgt uit principe. Zij kon het best met hem opschieten. Ik heb haar niet verteld dat ik een boek heb geschreven. Ze zou het me nooit vergeven.»