Ex-N-VA'ers Hendrik Vuye & Veerle Wouters: 'De strategie van deze regering: lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden'

'Er valt niet te tornen aan de personencultus rond De Wever, alsof hij de messias is die alles zal realiseren. Maar niets blijft duren'

In het parlement gaat het weer over de graaicultuur, de vergoedingen, de extraatjes, het geritsel en geregel in de achterkamertjes van de politiek, die het Waalse politieke landschap hebben doen ontploffen. Een cultuur waar zowat alle partijen in grossieren, de ene wat meer in het zicht dan de andere.

Hendrik Vuye «Je was daarin compleet bleu. Als je prof aan de universiteit bent, krijg je een loon. Voor deliberaties of examens zijn er geen extraatjes. Maar in het politieke milieu is dat een gewoonte, ook hier in het parlement. Voor om het even wat je erbij doet, rinkelt de kassa – soms zelfs redelijk luid, als je bijvoorbeeld Kamervoorzitter wordt (305.000 euro bruto per jaar, onkosten inbegrepen, red.). Dat werd tot voor kort stilgehouden.»