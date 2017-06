Nummer 20 in de lijst van de 50 invloedrijkste Belgen in de wereld: François Englert, fysicus en Nobelprijswinnaar

'Het is niet omdat ik die prijs gewonnen heb, dat ik het recht heb om over vanalles en nog wat mijn mening te spuien'

We zitten in het Spartaans ingerichte kantoor van Belgiës meest vermaarde professor theoretische fysica op de campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB). François Englert (85) gooit het raam open om frisse lucht binnen te laten. Op zijn bureau ligt een thesis uit 2011 over ‘elementary particle models without any adjustable real parameters’. Het bord aan de wand staat volgekalkt met intrigerende formules.

François Englert heeft zijn Nobelprijs te danken aan een theorie die hij 49 jaar eerder samen met zijn in 2011 overleden collega en vriend Robert Brout op papier zette. Toen al beschreven ze het ‘Brout-Englert-Higgs-deeltje’, dat pas in 2012 in de deeltjesversneller van het CERN voor het eerst werd waargenomen. Zonder dat ene deeltje, dat alle andere deeltjes massa geeft, bestaat er niets – geen aarde, geen tijd, geen atomen, geen sterren, geen mensen.