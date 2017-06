Droog, droger, drama: België stevent af op de derde landbouwramp in anderhalf jaar

'Oostende en Scheveningen worden de nieuwe costa's'

Rik Leemans is klimaatdeskundige en hoogleraar milieusysteemanalyse aan de universiteit van Wageningen. Hij kan het vervolg van deze zomer niet voorspellen, maar wel het karakter van onze toekomstige zomers. Dat worden zomers met zomerellende.

HUMO Vorig jaar dreigde Rock Werchter te verzuipen en beleefden we het natste voorjaar sinds 1833, nu gebeurt het tegendeel: extreme droogte.

Rik Leemans «Een droog na een nat jaar, dat kan. Maar wat je ziet, is dat de records elkaar opvolgen, dat de extremen frequenter voorkomen. En dat extremere weer hangt samen met de klimaatopwarming.»

HUMO Donald Trump zal zeggen: nu eens droog dan weer nat; het is een golfbeweging. Niks aan de hand!

Leemans «Het is geen golfbeweging als het elk jaar té is. Dan heb je geen normaal jaar meer. Klimaatwetenschap is gebaseerd op gemiddelden, maar als die gemiddelden nutteloos worden omdat er zoveel extremen zijn, dan krijg je veel onvoorspelbaarheid. En onvoorspelbaar weer betekent meer risico op schade.

»In juni 2016 had je die intensieve onweersbuien met vorming van grote hagelstenen, en met felle schade. Tegelijk krijg je ook meer zomers met zware onweersbuien en wolkbreuken. Dan krijgt de droge grond wel water, maar zo heftig dat het niet in de bodem dringt, maar wegspoelt.»