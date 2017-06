Wat volgde: vonken, een huwelijk, een verhuizing naar Antwerpen, méér vonken, een verhuizing naar Los Angeles. En daarna: een dovende waakvlam en, toen de nineties richting uitgang slenterden, een scheiding, waarna Justine en dochter Alex in de VS achterbleven.

'Ik mocht naast Bono staan in de mis en hoorde hem luid 'Amazing Grace' zingen – really amazing'

Hoe het Alex sindsdien is vergaan, komen we te weten in een Antwerpse brasserie. De ex-stiefdochter van Marcel is intussen 30: ze werkt in de koffie-industrie, organiseert hiphopparty’s en – een prettig neveneffect van haar kindertijd in Californië en New York – switcht tijdens het praten vlotjes tussen Nederlands en Engels. Ik vraag haar maar meteen hoe ze aan iemand uitlegt dat ze de dochter van Marcel Vanthilt is. Of stiefdochter. Of is het ex-stiefdochter?

Alex Bos «Ik zeg helemaal níéts, want het is superingewikkeld (lacht). Ik noem Marcel nog altijd ‘papa’, omdat hij me heeft opgevoed tussen mijn 2de en mijn 12de. Maar hij is niet mijn natuurlijke vader. Mijn mama is geboren en getogen in Texas, en op haar 21ste is ze in Brussel beland. Ze is meteen doorgereisd naar Amsterdam, omdat ze daar een rockjournalist kende – Alfred Bos, mijn vader. Een jaar later ben ik geboren, maar hun relatie heeft niet lang standgehouden. Niet lang nadat mama Marcel had leren kennen, is ze met mij naar Antwerpen verhuisd. Ik zag mijn echte vader wel een paar keer per maand, maar Marcel zag ik elke dag. Toen ik 12 was, zijn ze gescheiden, maar dat neemt niet weg dat ik ze nog altijd ‘mijn ouders’ noem. Marcel noem ik papa, en mijn echte vader ‘vader’.»

HUMO Wat is je vroegste herinnering aan papa Marcel?