1 Vrijen op een hooizolder

Deze zomer wordt de dominantie van het olijke duo retro en vintage nog wat opgeschroefd: ze annexeren nu ook uw seksleven. It-girls en hipstersnorren weten al langer dat wie terug wil naar de tijd van zijn grootouders, het doet zoals zij het deden: op de hooizolder. Volgt u, en ontdoet u zo hooikoorts van zijn slechte naam? Opgepast: een verzorgende crème na het stoeien kan handzaam zijn. En vergeet niet dat een oude schuur snel in brand staat.

2 De bloemetjes en de bijtjes

Als de bijen uitsterven, dan is de mensheid niet veel later hetzelfde lot beschoren, wist Albert Einstein. Hij was net iets intelligenter dan wij, maar neem het van ons aan: hoog tijd om een infosessie bij te wonen over onze bedreigde, zoemende vriendjes. Trek in het Antwerpse Middelheimpark een imkerpak aan, duik er de bijenkasten in en ontdek de wondere wereld van de bloemetjes en de bijtjes.

★ Info: middelheimmuseum.be/nl/activiteit/bijen-houden

3 Van punk tot kunst

Een zwart-wittekening van een surfer, erboven de tekst: ‘My purpose in life is to do this. On the seventh day I paint’. U kent kunstenaar Raymond Pettibon – né Ginn – van de platenhoezen van Black Flag en Sonic Youth, maar dat hij véél meer is dan de visuele frontman van de punkbeweging (en de broer van Greg ‘Black Flag’ Ginn), bewijst hij met de gigantische retrospectieve ‘A Pen of All Work’ in het Bonnefantenmuseum. De meer dan 700 tentoongestelde werken – van zijn kindertekeningen uit de sixties tot de meest recente creaties uit zijn chaotische brein – worden bevolkt door personages van divers pluimage: Amerikaanse superhelden, geile nonnen, boze punkers, maar ook Jezus, Charles Manson, en zelfs Donald Trump. Een visuele trip door Amerika via de ogen van een kritische surfer slash cultheld.

★ Info: tot 29 oktober, Bonnefantenmuseum, Maastricht, bonnefanten.nl

4 Weg ermee!

Altijd al gedroomd van een Volkswagen-busje en de vrijheid van on the road te zijn? Van life is anno 2017 immens populair geworden, maar wie het niet ziet zitten om permanent als nomadische hippie door het leven te gaan, kan natuurlijk voor een tijdelijke vakantie in die sfeer kiezen. En wie weet, misschien bevalt het u zo goed dat u alsnog voor het leven op vier wielen kiest. #homeiswhereyouparkit

★ Inspiratie: van-life.net

5 Koffie-tonic

What’s cooler than being cool? Ice-cold! Dé zomerdrank van 2017 is coldbrew koffie met tonic en ijs, veel ijs. Een maraskinokers maakt het geheel af. Verfrissend, fruitig én verkwikkend. Eventueel te pimpen met gin om de nacht in de gaan.