Over het vinden van die ene allesomvattende passie wordt vaak lyrisch gesproken. Maar is dat wel terecht? Coach en filosofe Susanna Halonen denkt van niet. Want zulke zoektochten eindigen veelal in frustratie. Maar hoe word je dan wél gelukkig? ‘Veel mensen denken dat geluk betekent dat je voortdurend lacht en alles fantastisch vindt. Maar dat is geen geluk, dat is een geestesziekte.’