'Wij willen het vertrouwen tussen mensen een beetje herstellen'

Olivier Beys is een geëngageerd man. Hij werkt bij WWF Belgium als beleidsmedewerker klimaat en energie.

Olivier Beys «Dat is vaak nogal abstract bureauwerk. Ik wou me graag inzetten in en voor de stad waar ik woon. Ik zocht iets waardoor ik andere mensen kon ontmoeten. Op het internet las ik een paar jaar geleden over de tool library, de gereedschapsbibliotheek. Het was alsof er een zaadje in mijn hoofd geplant werd dat langzaam begon te rijpen. In de VS en Canada bestaan zulke door vrijwilligers uitgebate uitleendiensten voor gereedschap al een tijdje, maar in België staat dat concept nog in de kinderschoenen. Ik sprak technisch onderlegde vrienden en kennissen aan. We organiseerden een crowdfundactie en kochten onze eerste apparaten. Vandaag heeft Tournevie een assortiment dat 45.000 euro waard is. We hebben 300 leden die in ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 20 euro onbeperkt boormachines, slijpschijven, tangen, beitels of hamers mogen ontlenen.