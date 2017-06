Brandgevaar in Brussel: 'Een tragedie als in de Grenfell Tower is hier ook mogelijk'

Bekijk een filmpje over de toestand van de sociale woningen in Schaarbeek:

Claire Geraets «In januari laatstleden brak er brand uit in een sociaal appartement in Schaarbeek. Door de afwezigheid van brandladders heeft een zwangere vrouw zich toen uit het raam gegooid, waarbij zowel zij als haar baby om het leven kwamen. Twee andere kinderen raakten zwaargewond. Daarop ben ik samen met Axel Bernard, gemeenteraadslid in Schaarbeek, de situatie in de sociale woningen van naderbij gaan bekijken. Die is ronduit schandalig: het regent binnen, er groeit overal schimmel, er lopen ratten en er is nergens centrale verwarming. In de winter verwarmen mensen zich met onveilige elektrische vuurtjes, zodat ze maandelijks soms energiefacturen van 300 euro moeten betalen. We hebben zelfs een moeder met haar 16-jarige dochter ontmoet die nog een steenkoolkachel gebruikte!»

HUMO Brussel telt ongeveer 40.000 sociale woningen. Is de situatie overal even erg?