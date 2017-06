De Diana-tapes, twintig jaar na haar dood: wat ze echt dacht over Charles, Camilla en de koninklijke familie

'De boulimia is begonnen in de week na onze verloving. Charles legde zijn hand op mijn taille en zei: we zijn hier een beetje mollig, hè?'

De eerste ontmoeting

Toen Charles op Althorp (het landgoed van Diana’s familie Spencer, red.) kwam logeren, was mijn eerste indruk: God, wat een trieste man. Hij had zijn labrador meegebracht. Mijn zuster Sarah was niet bij hem weg te slaan en ik dacht: wat zal hij dat vervelend vinden. Ik bleef op afstand. Ik was een dikke, propperige, niet al te knappe vrouw zonder make-up, maar ik maakte een heleboel kabaal en dat vond hij leuk. Na het diner kwam hij bij me en hebben we gedanst. Hij vroeg me: ‘Wil je mij de galerij laten zien?’ Maar toen kwam mijn zuster eraan en moest ik ophoepelen. De volgende dag was hij één en al charme. Als 16-jarige was ik daardoor helemaal uit het veld geslagen. Waarom zou iemand als hij belangstelling tonen voor mij? En het wás belangstelling. Twee jaar lang. Ik zag hem komen en gaan bij Sarah (hun relatie zou negen maanden duren, red.). Toen gebeurde wat ik niet had voorzien: ook ik werd uitgenodigd op het dansfeest ter ere van zijn 30ste verjaardag (in november 1978 in Buckingham Palace, met een optreden van The Three Degrees, red.).

‘Waarom komt Diana ook?’ vroeg mijn zuster. Ik zei: ‘Ik weet het niet, maar ik vind het leuk.’ Ik heb me prima vermaakt op het dansfeest. Ik werd helemaal niet in verlegenheid gebracht door de omgeving. Ik dacht: wat een geweldige plaats.