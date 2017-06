'Ik ben niet de meest normale dokter van het dorp, maar dit is wel de geneeskunde van de toekomst'

Kris Vollon «Het gaat om een klein eiwit dat ervoor zorgt dat weefsels zichzelf gaan vernieuwen doordat ze in wisselwerking treden met ons erfelijk materiaal. Zo wordt het mogelijk om de organen van een veertiger tien jaar jonger te maken. Daarom spreekt men van ‘age reversal’: het terugschroeven van de leeftijd.»

HUMO Hoe revolutionair is dit?

Vollon «Dit is de geneeskunde van de toekomst. Er wordt volop onderzoek gedaan. In één studie is men het onderzoeksstadium met muizen al gepasseerd. De resultaten zijn beloftevol: de elasticiteit van de huid verbetert, er worden nieuwe hersencellen gevormd, en er is een verjongend effect op het hart en de spieren. Je gaat er dus níét tien jaar jonger uitzien – het gaat niet om de esthetiek. Wel wordt je lichaam jonger oud, zeg maar: je organen werken weer als die van iemand die tien jaar jonger is, wat je leven vanzelfsprekend verlengt.