Eeuwig spits Jan Mulder: '2018 Fifa World Cup'

Vladimir Poetin liet vier nieuwe stadions bouwen om de sportief niets voorstellende Confederations Cup, de Confed Cup, te organiseren. Poetin liet die stadions bouwen voor de glorie van Rusland – hemzelf dus. Kosten van de persoonlijke pr: miljarden. Precies kun je hier niet zijn, de aanschaf van de Olympische Spelen van Sotsji kostte Vladimir 40 miljard, waarvan er 30 in de zakken van comitévoorzitters, omkooproutiniers en onderaannemers verdwenen. Boekhouden is geen vak op de middelbare scholen in Rusland.

De tientallen miljarden waren goed besteed: Vladimir mocht voor dat bedrag Nederlandse schaatssters omhelzen.

De bevolking van Sotsji leed onder de Olympische Spelen. De woonhuizen werden gesloopt, de buurt werd weggevaagd, in de kaalslag kwamen wildwaterbanen voor kano’s en podia voor huldigingen met Poetin. Sotsji is na de Olympische Spelen aan zijn lot overgelaten. Alles staat leeg, de wildwaterbaan is van de algen en de vogels, Poetin staat al lang weer op andere erepodia. Tijdens de opening van de Confed Cup ranselde de Moskouse politie betogers voor de democratie af. Iets verderop werden supporters van de gaypride in de stad met gummiknuppels op de rug geslagen en in overvalwagens gegooid – homoseksualiteit is bij wet verboden in het land. Op hetzelfde moment hieven afvaardigingen van keurige landen als Duitsland in feestelijk opgetuigde ruimtes het glas met de president van de Russische republiek. Geen onvertogen woord viel.