'Ik dacht dat ik nooit van mijn schulden en miserie af zou raken. Maar God heeft me door die ellendige periode heen geholpen'

Het archief van het ongeëvenaarde Humo, springlevend sinds 1936, leerde me dat ik Isabelle A vaker heb geïnterviewd dan ik tijdens een politieverhoor zou toegeven. Toen ik zelf nog in de fleur was, was zij een wel heel erg beroemd tienersterretje in Vlaanderen, en nu ik uit de fleur ben, staat zij wederom in de belangstelling dankzij het aardige muziekprogramma ‘Liefde voor muziek’, dat zich dit jaar op ’t zonnige Mallorca afspeelde. Van Isabelle A is nu ‘Zo zal het zijn’ uit, een nieuwe plaat waarop naast haar covers uit ‘Liefde voor muziek’ ook een aantal nieuwe songs staan. Het is haast niet te geloven dat zij al 31 jaar zingt en plein public. Dat komt ervan als je al vanaf je 11de op het podium staat.

Isabelle A «Soms sta ik erbij stil dat ik al een heel leven achter mij heb. Ik ben er wel héél jong aan begonnen, denk ik dan. Maar zelfs toen al wist ik dat muziek mijn leven was. En de muziek heeft mij sindsdien nooit meer verlaten.»