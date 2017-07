Stel: je bent jonger dan 50, je leningen zijn afbetaald en je hebt genoeg gespaard om enkel nog te doen waar je zin in hebt. Het is geen Oom Dagobert-fantasie, maar een realistisch doel van een groeiende consumentenbeweging die streeft naar financiële onafhankelijkheid. Humo verzamelde zeven eenvoudige tips bij mensen die goed op weg zijn om het aardse paradijs te bereiken. ‘Ik wil mijn leven opnieuw in handen nemen en zélf beslissen waaraan ik mijn tijd besteed.’