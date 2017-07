Evelyn Tuytens, Ine Beyen en Sheena Maesen, de vrouwen van Ronde van Frankrijk-renners Thomas De Gendt, Serge Pauwels en Jens Keukeleire

'Ze kunnen zo trots zijn op zichzelf: 'Heb je gezien hoe ik demarreerde?' 'Euh, nee, ik was voor de kinderen aan het zorgen''

Op een zonnig terras in de buurt van Gent aanschouwt Lou Keukeleire (10 maanden) met argwanende blik hoe drie vrouwen het leven aan de zijde van een top-renner uit de doeken doen. Sheena Maesen (28) is zijn moeder, en de vrouw van Jens Keukeleire. De twee anderen heten Evelyn Tuytens (28) en Ine Beyen (30) en zijn respectievelijk getrouwd met Thomas De Gendt en Serge Pauwels. We zijn nog maar twee weken verwijderd van de Tour, maar het is voor deze drie prachtige vrouwen business as usual. Geen spatje nervositeit, zij zijn al jaren gewoon de kalmte in huis te bewaren.

HUMO Kennen jullie mekaar?