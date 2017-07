'Alles is beter, ginder in Turkije, zeggen jongeren me. Dan denk ik: wat doe je dan hier?'

Eus wilde weten hoe zijn familieleden na de bomaanslagen, de crisis na de mislukte coup en het referendum over de machtsuitbreiding van president Erdogan naar hun land keken. Hij maakte een prachtige en verhelderende blauwdruk van de waanzinnige schizofrene werkelijkheid in Turkije: in het conservatieve Kayseri, waar zijn tante lotjes verkoopt op straat, moet hij vluchten voor belagers die hem een ‘Nederlandse nazi’ noemen, terwijl zijn oom in Antalya met kloppend hart zit te wachten tot Nederlanders en Belgen er weer op vakantie durven te komen.

Je hebt het gevoel dat Eus op zijn tocht heel Turkije onder de loep neemt, want hij heeft overal en in alle geledingen van de bevolking familie: een schoenmaker, een bareigenaar en een chirurg in Ankara, een rechtenstudente in Istanbul. Hij had ze allemaal nog nooit ontmoet, want hij brak lang geleden met zijn tirannieke en aan alcohol verslaafde vader, van wie hij in zijn bestsellerromans ‘Eus’ en ‘Turis’ een meedogenloos portret maakte. Eus had er geen idee van dat de familie Akyol in Turkije zo groot is. En ook niet dat ze in de bergen een eigen dorp heeft.