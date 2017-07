'Mijn ouders hadden een hotel aan zee, en daar overleed weleens een klant. Die moesten we dan onder een laken zo onopvallend mogelijk langs de eetzaal dragen'

HUMO Hoe herinner jij je de eindeloos lange zomers uit je kindertijd?

GUNTER LAMOOT «Mijn ouders baatten een hotel uit aan ’t Klein Strand in Oostende, Hotel Regent. Mijn vader was kok en mijn moeder hield zich bezig met de zakelijke kant. Niet simpel, want we spreken van het precomputertijdperk. Er waren dertig kamers, en we woonden er zelf ook. Het was een oud hotel: in 1988 zijn m’n ouders ermee gestopt omdat ze niet in orde waren met de nieuwe veiligheidsvoorschriften – de liften hadden bijvoorbeeld nog traliewerk. Ik ben bij wijze van spreken opgegroeid in een iets gezelliger versie van het hotel uit ‘The Shining’ (lacht).»