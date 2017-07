Ooit had Kristel Cromheeke een ezel en drie pony’s. In 2011 besloot ze om ook een verwaarloosde ezel op te vangen. Een jaar later graasden er twintig ezels op het weiland rond haar boerderij. Vandaag geeft ze met haar door giften van ezelliefhebbers gefinancierde vzw Anegria kost en inwoon aan 68 ezels. ‘Ik was altijd al verzot op die beesten,’ zegt ze. ‘Ze zijn ontzettend lief en hebben een enorm mooi karakter.’

HUMO Die 68 ezels blijven voorgoed bij u?

Kristel Cromheeke «Nee, toch niet. We gaan op zoek naar adoptiegezinnen voor de jonge en gezonde ezels. We screenen de nieuwe baasjes om te vermijden dat verwaarloosde ezels van de regen in de drop terechtkomen. De opvanggezinnen beschouwen we als een verlengde van ons centrum. De dieren blijven dus eigendom van Anegria, wat als groot voordeel heeft dat de ezels altijd terug bij ons terechtkunnen als dat nodig is. Tot hiertoe hebben we zo 238 dieren een nieuwe thuis bezorgd. Het is echt niet mogelijk om ze hier allemaal te houden.