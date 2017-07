Jonge Leeuwen: Julien Uyttendaele (26), (stief)zoon van Laurette Onkelinx en Marc Uyttendaele

Na het gesprek mailt Julien Uyttendaele: ‘Dank je om even boven het gewoel te kunnen spreken. Dat doet goed als je er voortdurend met je neus bovenop zit.’ Ooit was het een voorrecht om als (stief)zoon van toppleiter Marc Uyttendaele en PS-passionaria Laurette Onkelinx door het leven te gaan. Vandaag, na de schandalen in de Brusselse PS en de politieke crisis in Franstalig België, lijkt het eerder een handicap. ‘Onze families vormen een clan: kom aan één van ons, en je raakt ons allemaal.’