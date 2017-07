Paul Bulcke, voorzitter van de raad van bestuur van Nestlé en invloedrijke Belg: 'Waar ik ook ga, ik spreek nog altijd de taal van de verkopers, en dat voelen ze'

'Wie in Oostende opgroeit, kijkt uit over de zee: dat perspectief bepaalt hoe je in het leven staat'

Oostendenaar Paul Bulcke (62), nummer zes in onze lijst van invloedrijke Belgen, was negen jaar CEO en zit nu de raad van bestuur voor. Maar hij begon gewoon als stagiair-verkoper: ‘Dit vak leer je het best aan de frontlinie.’

De rijzige Bulcke spreekt vloeiend zes talen, en is sinds 1979 aan de slag bij Nestlé. Hij werkte voor de afdelingen in Peru, Chili, Ecuador, Tsjecho-Slowakije, Duitsland, Portugal en schopte het in 2008 tot CEO van het bedrijf. Sinds begin dit jaar is hij chairman of the board, voorzitter van de raad van bestuur. Dat geeft nog altijd recht op een somptueus kantoor, met een schitterend uitzicht op het meer van Genève, dat vandaag zonovergoten turkoois kleurt. ‘The Centre’, zoals het globaal hoofdkwartier van Nestlé wordt genoemd, ligt in het slaperige stadje Vevey, aan de noordkust van het meer. Maar Bulckes verhaal begint in West-Vlaanderen.