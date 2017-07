Imam Hassen Chalghoumi: 'Het ontbreekt moslims aan moed om extremisten op hun plaats te zetten'

Op 9 juli vertrekken in Parijs enkele autobussen vol islamitische, joodse, katholieke én protestantse geestelijken voor een vijfdaagse gebeds- en herdenkingsronde langs de getroffen steden Berlijn, Brussel, Parijs, Toulouse en Nice om er hulde te brengen aan de slachtoffers. Imam Chalghoumi legt uit waarom.

Hassen Chalghoumi «Na elke aanslag stelt men telkens opnieuw de vraag waarom de gematigde islam zich niet klaar en duidelijk uitspreekt tegen extremistische moslims. Een jaar geleden begonnen de islamleiders in tal van Europese landen na te denken over een symbolisch antwoord. Eerst planden we een mars tussen Molenbeek en Parijs, maar toen volgden er aanslagen in Berlijn en andere steden en voelden we de noodzaak om uit te breiden. In principe zouden we ook naar Londen gaan, maar dat was om praktische redenen niet haalbaar.»