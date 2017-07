'Die tv-reeks mag niet op het scherm komen. Voor de kinderen is dat allemaal heel verdrietig'

In ‘Undercover’ infiltreren twee undercoveragenten in het drugsnetwerk van een Nederlandse trafikant in het Nederlands-Belgische grensgebied. De cast bestaat uit Belgische en Nederlandse acteurs, van wie Tom Waes de bekendste is. De reeks zal vanaf 2019 op het VRT-scherm te zien zijn, en bij de openbare omroep zijn ze erg enthousiast. ‘Een opwindende reeks, geproduceerd door een topteam,’ zegt Olivier Goris, netmanager van Eén.

Maar drugsbaron Janus van Wesenbeeck, die ooit ‘de belangrijkste drugstrafikant ter wereld’ werd genoemd en de inspiratiebron voor ‘Undercover’ is, is niet opgezet met een tv-serie over zijn leven. Begin mei liet hij via Luc Delbrouck, al jaren zijn Belgische advocaat, weten dat hij niet zal toelaten dat de reeks van productiehuis De Mensen zal worden uitgezonden.